ВСУ зачистили западный берег канала Северский Донец-Донбасс, - Сырский

Он опубликовал видео с камеры GoPro военных 1 роты 1 механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады. Именно эти военные разгромили третий батальон 57-й гвардейской мотострелковой бригады РФ.

"Нашим воинам удалось зачистить плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс", - написал Сырский.

На видео также показана успешная эвакуация раненого бойца.

Контрнаступление ВСУ

Украинские бойцы продолжают вести контрнаступательные действия. Известно, что наши защитники освободили уже 9 населенных пунктов. В частности, сегодня в Минобороны сообщили о деоккупации Ровнополя в Донецкой области.

К тому же, Силы обороны освободили несколько позиций под Красногоровкой, которые находились под российской оккупацией с 2014 года.

В течение недели наши войска удалось продвинуться от 1 до 2 км по каждому из направлений на востоке. На юге удалось освободить уже 130 кв. км территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.