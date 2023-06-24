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ЗСУ підтвердили звільнення окупованих з 2014 року позицій на Донбасі

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Субота 24 червня 2023 17:00
ЗСУ підтвердили звільнення окупованих з 2014 року позицій на Донбасі Фото: ЗСУ підтвердили звільнення окупованих з 2014 року позицій на Донбасі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українським військовим під Красногорівкою Донецької області вдалося звільнити кілька позицій, які перебували під російською окупацією з 2014 року. Сталося це близько тижня тому.

Про це заявив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Під Красногорівкою наші штурмові підрозділи в результаті добре спланованого контрвипаду заволоділи кількома позиціями, які утримувалися з 2014 року. Це так звана територія "ДНР", під самим Донецьком", - заявив він.

Шершель додав, що новина запізнилася на тиждень із тактичних міркувань.

За його словами, звільнити позиції вдалося завдяки добре підготовленому штурму, імітації дій, підтримці авіації та важкої техніки. ЗСУ вже провели розмінування певних ділянок.

"Наші штурмові підрозділи просунулися вперед досить несподівано для ворога. І протягом тижня ворог вживає всіх заходів, щоб вибити нас із цих позицій: щодня штурми йдуть, важкі обстріли, але все марно", - наголосив речник Сил оборони.

Він додав, що для України звільнення позицій під Красногорівкою має "більш символічне значення, принциповий момент" і певне поліпшення тактичного становища ЗСУ.

ЗСУ підтвердили звільнення окупованих з 2014 року позицій на Донбасі

Визволення Красногорівки

Раніше сервіс Deepstate заявляв, що українські військові звільнили 510 квадратних метрів під Красногорівською в Донецькій області, однак до цього моменту підтвердження не було.

У Міноборони повідомили, що українські військові продовжують активно проводити наступальні дії. ЗСУ вже вдалося зупинити ворога на Куп'янському та Лиманському напрямках, а на Півдні мають успішні просування.

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