ЗСУ зачистили від окупантів Новохатське на Донеччині

Нагадаємо, 3 липня російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині.

У Генштабі ЗСУ цю інформацію спростували та наголосили, що місто перебуває під контролем Сил оборони.

Президент Володимир Зеленський також заперечив вкид Путіна, наголосивши, що за місто тривають запеклі бої.