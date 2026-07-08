Напомним, 3 июля российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы захвате Константиновки в Донецкой области.

В Генштабе ВСУэта информация была опровергнута и подчеркнута, что город находится под контролем Сил обороны.

Президент Владимир Зеленский также возразил вброс Путина, подчеркнув, что за город продолжаются ожесточенные бои.