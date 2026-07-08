ЗСУ зачистили від окупантів Новохатське на Донеччині
Станом на 8 липня ЗСУ повернули під контроль України Новохатське на Донеччині, попри щільне мінування та опір ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 37-му окрему бригаду морської піхоти.
Новохатське Донецької області повністю очистили від російських окупантів. Операцію провели воїни 37-ї окремої бригади морської піхоти спільно з бійцями 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.
Фото: Новохатське на Донеччині на мапі DeepState (deepstatemap.live)
За даними військових, українські захисники крок за кроком просувалися в селищі, попри опір ворога та щільне мінування.
Російських військових вибили з позицій. Вони зазнали втрат і відступили.
У 37-й бригаді подякували військовим 79-ї десантно-штурмової бригади за спільну операцію.
Нагадаємо, 3 липня російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині.
У Генштабі ЗСУ цю інформацію спростували та наголосили, що місто перебуває під контролем Сил оборони.
Президент Володимир Зеленський також заперечив вкид Путіна, наголосивши, що за місто тривають запеклі бої.