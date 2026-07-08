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ЗСУ зачистили від окупантів Новохатське на Донеччині

21:46 08.07.2026 Ср
1 хв
Російські військові зазнали втрат і залишили свої позиції в селищі
aimg Марія Науменко
ЗСУ зачистили від окупантів Новохатське на Донеччині Фото: українські військові (Getty Images)
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Станом на 8 липня ЗСУ повернули під контроль України Новохатське на Донеччині, попри щільне мінування та опір ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 37-му окрему бригаду морської піхоти.

Новохатське Донецької області повністю очистили від російських окупантів. Операцію провели воїни 37-ї окремої бригади морської піхоти спільно з бійцями 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

ЗСУ зачистили від окупантів Новохатське на ДонеччиніФото: Новохатське на Донеччині на мапі DeepState (deepstatemap.live)

За даними військових, українські захисники крок за кроком просувалися в селищі, попри опір ворога та щільне мінування.

Російських військових вибили з позицій. Вони зазнали втрат і відступили.

У 37-й бригаді подякували військовим 79-ї десантно-штурмової бригади за спільну операцію.

Нагадаємо, 3 липня російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині.

У Генштабі ЗСУ цю інформацію спростували та наголосили, що місто перебуває під контролем Сил оборони.

Президент Володимир Зеленський також заперечив вкид Путіна, наголосивши, що за місто тривають запеклі бої.

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