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ВСУ зачистили от оккупантов Новохатское в Донецкой области

21:46 08.07.2026 Ср
1 мин
Российские военные понесли потери и оставили свои позиции в поселке
aimg Мария Науменко
ВСУ зачистили от оккупантов Новохатское в Донецкой области Фото: украинские военные (Getty Images)
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По состоянию на 8 июля ВСУ вернули под контроль Украины Новохатское Донецкой области, несмотря на плотное минирование и сопротивление врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 37-ю отдельную бригаду морской пехоты.

Новохатское Донецкой области полностью очистили от российских окупантов. Операцию провели воины 37-й отдельной бригады морской пехоты совместно с бойцами 79-й десантно-штурмовой Таврической бригады.

ВСУ зачистили от оккупантов Новохатское в Донецкой областиФото: Новохатское на Донетчине на карте DeepState (deepstatemap.live)

По данным военных, украинские защитники шаг за шагом продвигались в поселке, несмотря на сопротивление врага и плотное минирование.

Российских военных выбили с позиций. Они понесли потери и отступили.

В 37-й бригаде поблагодарили военных 79-й десантно-штурмовой бригады за совместную операцию.

Напомним, 3 июля российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы захвате Константиновки в Донецкой области.

В Генштабе ВСУэта информация была опровергнута и подчеркнута, что город находится под контролем Сил обороны.

Президент Владимир Зеленский также возразил вброс Путина, подчеркнув, что за город продолжаются ожесточенные бои.

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