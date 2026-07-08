По состоянию на 8 июля ВСУ вернули под контроль Украины Новохатское Донецкой области, несмотря на плотное минирование и сопротивление врага.

В 37-й бригаде поблагодарили военных 79-й десантно-штурмовой бригады за совместную операцию.

Российских военных выбили с позиций. Они понесли потери и отступили.

По данным военных, украинские защитники шаг за шагом продвигались в поселке, несмотря на сопротивление врага и плотное минирование.

Фото: Новохатское на Донетчине на карте DeepState (deepstatemap.live)

Новохатское Донецкой области полностью очистили от российских окупантов. Операцию провели воины 37-й отдельной бригады морской пехоты совместно с бойцами 79-й десантно-штурмовой Таврической бригады.

Напомним, 3 июля российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы захвате Константиновки в Донецкой области.

В Генштабе ВСУэта информация была опровергнута и подчеркнута, что город находится под контролем Сил обороны.

Президент Владимир Зеленский также возразил вброс Путина, подчеркнув, что за город продолжаются ожесточенные бои.