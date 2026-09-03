Бойцы "Хартии" разбили окупантов под Купянском: видео зачистки

Украинские военные вернули под контроль еще 4 квадратных километра территории на Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал 23-го штурмового полка Р.У.Г.

Защитники отмечают, что продвижение и работа по вытеснению врага продолжаются.

Всего во время операции удалось освободить 4 км украинской земли.

На одной из локаций нацгвардейцы работали совместно с военнослужащими 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Операция проходила в Харьковской области между населенными пунктами Дворечной и Западного.

Ситуация на фронте

Напомним, Силы обороны Украины продолжили продвигаться на отдельных участках фронта. В частности, аналитики ISW фиксировали успехи украинских воинов сразу на нескольких направлениях в Сумской и Харьковской областях.

В то же время в ВСУ опровергли фейки российских пропагандистов о якобы захвате сел Большой Прикол и Садки в Сумской области. Эти населённые пункты остаются под полным контролем украинских сил.

В целом, с начала года Силы обороны провели ряд эффективных операций.

В частности, во время контрнаступления в два этапа под руководством командующего Михаилом Драпатым украинским воинам удалось вернуть под контроль около 745 квадратных километров территории.