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Бойцы "Хартии" разбили окупантов под Купянском: видео зачистки

15:45 03.09.2026 Чт
2 мин
Защитники продвигаются дальше
aimg Сергей Козачук
Бойцы "Хартии" разбили окупантов под Купянском: видео зачистки Фото: ВСУ зачистили от окупантов 4 квадратных километра территорий (sof.mil.gov.ua)
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Украинские военные вернули под контроль еще 4 квадратных километра территории на Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 23-го штурмового полка Р.У.Г.

Освобождение территорий

Бойцы 23-го штурмового полка Роты ударных групп (Р.У.Г.) 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" зачистили новые участки местности.

Операция проходила в Харьковской области между населенными пунктами Дворечной и Западного.

На одной из локаций нацгвардейцы работали совместно с военнослужащими 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Всего во время операции удалось освободить 4 км украинской земли.

Защитники отмечают, что продвижение и работа по вытеснению врага продолжаются.

Ситуация на фронте

Напомним, Силы обороны Украины продолжили продвигаться на отдельных участках фронта. В частности, аналитики ISW фиксировали успехи украинских воинов сразу на нескольких направлениях в Сумской и Харьковской областях.

В то же время в ВСУ опровергли фейки российских пропагандистов о якобы захвате сел Большой Прикол и Садки в Сумской области. Эти населённые пункты остаются под полным контролем украинских сил.

В целом, с начала года Силы обороны провели ряд эффективных операций.

В частности, во время контрнаступления в два этапа под руководством командующего Михаилом Драпатым украинским воинам удалось вернуть под контроль около 745 квадратных километров территории.

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