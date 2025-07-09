У ЗСУ з'явився новий тренувальний комплект, що дозволяє економити боєприпаси

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ тренувальний комплект UF. Він створений на українському підприємстві з урахуванням досвіду та особливостей практичної підготовки наших захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Міноборони.

Його можна використовувати за складних погодних умов – має захист від вологи та пилу на рівні IP65. Максимальна дальність умовного "пострілу" з використанням обладнання комплексу складає понад 1 км.

Елементи комплекту монтуються на спорядженні та зброї військовослужбовця, що навчається. Використання UF не потребує застосування боєприпасів. Заряду акумуляторів комплекту вистачає на понад пів доби безперервної роботи.

Зазначається, що він дозволяє проводити повноцінні динамічні тренування практичних дій особового складу за різними тактичними сценаріями.

Нове озброєння у ЗСУ

Українські військові останнім часом отримали кілька нових видів озброєння, зокрема, дронів. Так, Міноборони нещодавно допустило до експлуатації у ЗСУ вітчизняний безпілотний авіаційний FPV-комплекс "Світловод" на оптоволокні.

Також ЗСУ віднедавна почали масово використовувати новий баражуючий боєприпас MV-25 OSKAR, розроблений французькою компанією KNDS France у співпраці з DELAIR та EOS Technologie.

Окрім того, у Міноборони повідомили, що українські військові використовуватиму новий безпілотний авіаційний комплекс "Волиняка". Наразі відомо, що новий гексакоптер полює за важкоброньованими цілями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.