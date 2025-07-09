В ВСУ появился новый тренировочный комплект, позволяющий экономить боеприпасы

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ тренировочный комплект UF. Он создан на украинском предприятии с учетом опыта и особенностей практической подготовки наших защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Минобороны.

Его можно использовать в сложных погодных условиях - имеет защиту от влаги и пыли на уровне IP65. Максимальная дальность условного "выстрела" с использованием оборудования комплекса составляет более 1 км.

Элементы комплекта монтируются на снаряжении и оружии военнослужащего, который обучается. Использование UF не требует применения боеприпасов. Заряда аккумуляторов комплекта хватает более чем на полсуток непрерывной работы.

Отмечается, что он позволяет проводить полноценные динамические тренировки практических действий личного состава по различным тактическим сценариям.

Новое вооружение в ВСУ

Украинские военные в последнее время получили несколько новых видов вооружения, в частности, дронов. Так, Минобороны недавно допустило к эксплуатации в ВСУ отечественный беспилотный авиационный FPV-комплекс "Светловод" на оптоволокне.

Также ВСУ недавно начали массово использовать новый барражирующий боеприпас MV-25 OSKAR, разработанный французской компанией KNDS France в сотрудничестве с DELAIR и EOS Technologie.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что украинские военные будут использовать новый беспилотный авиационный комплекс "Волыняка". Известно, что новый гексакоптер охотится за тяжелобронированными целями.

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