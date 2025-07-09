В ВСУ появился новый тренировочный комплект, позволяющий экономить боеприпасы
Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ тренировочный комплект UF. Он создан на украинском предприятии с учетом опыта и особенностей практической подготовки наших защитников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Минобороны.
Отмечается, что он позволяет проводить полноценные динамические тренировки практических действий личного состава по различным тактическим сценариям.
Элементы комплекта монтируются на снаряжении и оружии военнослужащего, который обучается. Использование UF не требует применения боеприпасов. Заряда аккумуляторов комплекта хватает более чем на полсуток непрерывной работы.
Его можно использовать в сложных погодных условиях - имеет защиту от влаги и пыли на уровне IP65. Максимальная дальность условного "выстрела" с использованием оборудования комплекса составляет более 1 км.
Новое вооружение в ВСУ
Украинские военные в последнее время получили несколько новых видов вооружения, в частности, дронов. Так, Минобороны недавно допустило к эксплуатации в ВСУ отечественный беспилотный авиационный FPV-комплекс "Светловод" на оптоволокне.
Также ВСУ недавно начали массово использовать новый барражирующий боеприпас MV-25 OSKAR, разработанный французской компанией KNDS France в сотрудничестве с DELAIR и EOS Technologie.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что украинские военные будут использовать новый беспилотный авиационный комплекс "Волыняка". Известно, что новый гексакоптер охотится за тяжелобронированными целями.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.