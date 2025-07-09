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В ВСУ появился новый тренировочный комплект, позволяющий экономить боеприпасы

Среда 09 июля 2025 11:41
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В ВСУ появился новый тренировочный комплект, позволяющий экономить боеприпасы Фото: ВСУ получили новый тренировочный комплект (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ тренировочный комплект UF. Он создан на украинском предприятии с учетом опыта и особенностей практической подготовки наших защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что он позволяет проводить полноценные динамические тренировки практических действий личного состава по различным тактическим сценариям.

Элементы комплекта монтируются на снаряжении и оружии военнослужащего, который обучается. Использование UF не требует применения боеприпасов. Заряда аккумуляторов комплекта хватает более чем на полсуток непрерывной работы.

Его можно использовать в сложных погодных условиях - имеет защиту от влаги и пыли на уровне IP65. Максимальная дальность условного "выстрела" с использованием оборудования комплекса составляет более 1 км.

Понад пів доби автономності: Міноборони кодифікувало вітчизняний тренувальний комплект

Новое вооружение в ВСУ

Украинские военные в последнее время получили несколько новых видов вооружения, в частности, дронов. Так, Минобороны недавно допустило к эксплуатации в ВСУ отечественный беспилотный авиационный FPV-комплекс "Светловод" на оптоволокне.

Также ВСУ недавно начали массово использовать новый барражирующий боеприпас MV-25 OSKAR, разработанный французской компанией KNDS France в сотрудничестве с DELAIR и EOS Technologie.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что украинские военные будут использовать новый беспилотный авиационный комплекс "Волыняка". Известно, что новый гексакоптер охотится за тяжелобронированными целями.

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