UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ йдуть вперед і не зупиняться до повної перемоги, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українська армія вже звільнила більше половини територій, які Росія змогла захопити після 24 лютого. Наші військові не зупиняться, поки уся українська земля не буде деокупована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на українсько-французькій конференції у Парижі.

"ЗСУ звільнили Київщину, Чернігівщину, Сумщину, практично всю Харківщину. Ми звільнили єдиний обласний центр, який Росія змогла захопити за цей час, це Херсон. Наша армія йде вперед і не зупиниться до повної перемоги", - сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські бійці вже звільнили 1888 населених пунктів. Проте ще майже стільки перебувають під тимчасовою окупацією.

У Міноборони вважають, що вже на початку зими наші військові зможуть повернути Крим. А війна Росії проти України, можливо, завершиться до кінця весни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис ШмигальВійна Росії проти України