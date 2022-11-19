ua ru
Сб, 19 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Міноборони України дали прогноз щодо звільнення Криму та завершення війни: подробиці

Новость на русском →
Субота 19 листопада 2022 11:37
В Міноборони України дали прогноз щодо звільнення Криму та завершення війни: подробиці Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вже на початку зими ЗСУ можуть повернути тимчасово окупований Крим. Війна між Україною та Росією, можливо, завершиться до кінця весни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова в інтерв'ю для Sky News.

Гаврилов відзначив, що ЗСУ повернуть контроль над Кримом ймовірно до кінця грудня.

Коментуючи перспективи мирних переговорів з Кремлем, заступник голови Міноборони заявив, що вони відбудуться виключно після того, як Росія повністю покине територію України, у тому ж числі територію Криму та частини сходу країни.

"Всередині суспільства в Україні є рішення, що ми йдемо до кінця. Не має значення, який сценарій лежить на столі. Люди заплатили багато крові, багато зусиль за те, чого ми вже досягли, і всі знають, що будь-яка затримка або заморожений конфлікт - це лише продовження цієї війни проти існування України як нації", - заявив Гаврилов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому Україна не має наміру вести переговори з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Війна в Україні
NEWS
Чи очікуються сьогодні аварійні відключення світла: відповідь "Укренерго"
Чи очікуються сьогодні аварійні відключення світла: відповідь "Укренерго"
DAILY
Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході