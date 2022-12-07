ua ru
Ср, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський назвав кількість населених пунктів, які звільнили від початку вторгнення РФ

Новость на русском →
Україна, Середа 07 грудня 2022 20:52
Зеленський назвав кількість населених пунктів, які звільнили від початку вторгнення РФ Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України вже звільнили 1888 населених пунктів від російської окупації. Проте майже стільки ж перебувають під тимчасовим контролем РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"24 лютого Росія розпочала проти нас тотальну війну. І це війна на виживання. Сотні наших міст і сіл просто спалені вщент через російські удари", - заявив Зеленський.

За словами президента, 1888 населених пунктів ЗСУ вже вдалося звільнити від окупації. Проте ще майже стільки ж українських міст і сіл залишаються під контролем Росії.

"Це означає, що зараз на полі бою в Україні вирішується доля мільйонів людей. Мільйонів, які можуть бути врятовані", - додав президент.

Зеленський пояснив, що Україна не має права полишити жодну людину в російській окупації. Також не можна залишати українців в російських фільтраційних таборах, де вже зникли безвісти тисячі, на російській території, куди були силою депортовані сотні тисяч українців. Проте глава держава запевняє, що Україна зможе їх звільнити і в цьому полягає наша надія.

Нагадаємо, що звільнення Кінбурнської коси від окупантів в першу чергу означає безпеку Миколаївської області та конкретно Очаківської громади, яка постійно під ворожими обстрілами.

Вже на початку зими ЗСУ можуть повернути тимчасово окупований Крим. Війна між Україною та Росією, можливо, завершиться до кінця весни.

Українські військові не мають наміру припиняти звільнення України від окупантів та намагатися заморозити конфлікт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація деокупація Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ
Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ
DAILY
Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України