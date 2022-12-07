Зеленський назвав кількість населених пунктів, які звільнили від початку вторгнення РФ
Збройні сили України вже звільнили 1888 населених пунктів від російської окупації. Проте майже стільки ж перебувають під тимчасовим контролем РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"24 лютого Росія розпочала проти нас тотальну війну. І це війна на виживання. Сотні наших міст і сіл просто спалені вщент через російські удари", - заявив Зеленський.
За словами президента, 1888 населених пунктів ЗСУ вже вдалося звільнити від окупації. Проте ще майже стільки ж українських міст і сіл залишаються під контролем Росії.
"Це означає, що зараз на полі бою в Україні вирішується доля мільйонів людей. Мільйонів, які можуть бути врятовані", - додав президент.
Зеленський пояснив, що Україна не має права полишити жодну людину в російській окупації. Також не можна залишати українців в російських фільтраційних таборах, де вже зникли безвісти тисячі, на російській території, куди були силою депортовані сотні тисяч українців. Проте глава держава запевняє, що Україна зможе їх звільнити і в цьому полягає наша надія.
Нагадаємо, що звільнення Кінбурнської коси від окупантів в першу чергу означає безпеку Миколаївської області та конкретно Очаківської громади, яка постійно під ворожими обстрілами.
Вже на початку зими ЗСУ можуть повернути тимчасово окупований Крим. Війна між Україною та Росією, можливо, завершиться до кінця весни.
Українські військові не мають наміру припиняти звільнення України від окупантів та намагатися заморозити конфлікт.
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