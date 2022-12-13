ВСУ идут вперед и не остановятся до полной победы, - Шмыгаль

"ВСУ освободили Киевскую, Черноговскую, Сумскую область, практически всю Харьковскую область. Мы освободили единственный областной центр, который Россия смогла захватить за это время, это Херсон. Наша армия идет вперед и не остановится до полной победы", - сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские бойцы уже освободили 1888 населенных пунктов. Однако еще почти столько находятся под временной оккупацией.

В Минобороны считают, что уже в начале зимы наши военные смогут вернуть Крым. А война России против Украины, возможно, завершится к концу весны.

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