ЗСУ йдуть вперед і не зупиняться до повної перемоги, - Шмигаль

Українська армія вже звільнила більше половини територій, які Росія змогла захопити після 24 лютого. Наші військові не зупиняться, поки уся українська земля не буде деокупована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на українсько-французькій конференції у Парижі.

"ЗСУ звільнили Київщину, Чернігівщину, Сумщину, практично всю Харківщину. Ми звільнили єдиний обласний центр, який Росія змогла захопити за цей час, це Херсон. Наша армія йде вперед і не зупиниться до повної перемоги", - сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські бійці вже звільнили 1888 населених пунктів. Проте ще майже стільки перебувають під тимчасовою окупацією.

У Міноборони вважають, що вже на початку зими наші військові зможуть повернути Крим. А війна Росії проти України, можливо, завершиться до кінця весни.

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