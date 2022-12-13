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ЗСУ йдуть вперед і не зупиняться до повної перемоги, - Шмигаль

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Вівторок 13 грудня 2022 11:30
ЗСУ йдуть вперед і не зупиняться до повної перемоги, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українська армія вже звільнила більше половини територій, які Росія змогла захопити після 24 лютого. Наші військові не зупиняться, поки уся українська земля не буде деокупована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на українсько-французькій конференції у Парижі.

"ЗСУ звільнили Київщину, Чернігівщину, Сумщину, практично всю Харківщину. Ми звільнили єдиний обласний центр, який Росія змогла захопити за цей час, це Херсон. Наша армія йде вперед і не зупиниться до повної перемоги", - сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські бійці вже звільнили 1888 населених пунктів. Проте ще майже стільки перебувають під тимчасовою окупацією.

У Міноборони вважають, що вже на початку зими наші військові зможуть повернути Крим. А війна Росії проти України, можливо, завершиться до кінця весни.

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Денис Шмигаль Війна Росії проти України
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