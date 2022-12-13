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ВСУ идут вперед и не остановятся до полной победы, - Шмыгаль

Новина українською →
Вторник 13 декабря 2022 11:30
ВСУ идут вперед и не остановятся до полной победы, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинская армия уже освободила более половины территорий, которые Россия смогла захватить после 24 февраля. Наши военные не остановятся, пока вся украинская земля не будет деоккупирована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на украинско-французской конференции в Париже.

"ВСУ освободили Киевскую, Черноговскую, Сумскую область, практически всю Харьковскую область. Мы освободили единственный областной центр, который Россия смогла захватить за это время, это Херсон. Наша армия идет вперед и не остановится до полной победы", - сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские бойцы уже освободили 1888 населенных пунктов. Однако еще почти столько находятся под временной оккупацией.

В Минобороны считают, что уже в начале зимы наши военные смогут вернуть Крым. А война России против Украины, возможно, завершится к концу весны.

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