ЗСУ взяли в полон правнука Брежнєва, - ЗМІ

Що відомо про обміни полоненими

Нагадаємо, наприкінці травня в Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили підготовку до нового етапу масштабного обміну військовополоненими за формулою "1000 на 1000".

Тоді у відомстві зазначали, що до списків на повернення намагаються включити різні категорії людей, зокрема жінок, важкохворих, поранених, а також тих захисників, які перебувають у неволі ще з 2022 року.

Уже 5 червня Україна та Росія провели другий етап цього великого обміну, у рамках якого додому вдалося повернути 185 українських військовослужбовців та одного цивільного громадянина. Серед звільнених були оборонці Маріуполя та "Азовсталі", а також бійці, які воювали на різних ділянках фронту.

Окрім цього, нещодавно український омбудсмен Дмитро Лубінець під час першої зустрічі з новою російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою домовився, що Україна і РФ запустять прямий обмін офіційними довідками.

Це рішення ухвалили попри розірвані дипломатичні відносини, щоб пришвидшити розв'язання цивільно-правових питань громадян, зокрема пов'язаних з архівами та оформленням пенсійного стажу.