Україна і РФ запустять обмін довідками попри розірвані дипломатичні відносини, - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець та нова омбудсменка РФ Яна Лантратова домовились про прямий обмін офіційними довідками між інституціями попри розірвані дипломатичні відносини між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон за участю Дмитра Лубінця та його допис у Telegram .

Як працюватиме обмін довідками

За словами Лубінця, до Уповноваженого часто надходять запити від громадян на отримання документів з російських архівів - наприклад, для оформлення пенсійного стажу.

"Це дозволить швидше вирішувати цивільно-правові питання наших громадян" - зазначив омбудсман.

Розірвані дипломатичні відносини між країнами цю процедуру ускладнювали.

Лантратова підтримала ініціативу прямого обміну довідками між омбудсменами. Лубінець підкреслив, що Україна готова надавати аналогічні довідки для громадян РФ, які проживають на території Росії.

Колонії з найгіршими умовами

Лубінець передав російській стороні перелік виправних колоній і СІЗО, де, за українською інформацією, склалася найгірша ситуація з правами українських військовополонених.

"Я отримав вчора попереднє завірення, що вони готові максимально швидко розпочати моніторингові візити з інформуванням нас, що вони там побачать", - сказав омбудсмен.

Пропозиції щодо МКЧХ та іноземних омбудсманів

Україна запропонувала два нові підходи до моніторингу місць утримання:

допуск Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) до українських військовополонених, чого РФ наразі не дозволяє;

моніторинг за участю омбудсманів інших країн - у Лубінця вже є перелік колег, готових створити моніторингову місію.

"В обмін, за словами Лубінця, Україна готова надати таким місіям доступ до російських військовополонених - "щоб був такий паритет"."

Десятки втрачених кілограмів

Сторони обговорили реагування на порушення прав українських полонених - ненадання медичної допомоги і достатнього харчування.

"Ми це бачимо по наших хлопцях і дівчатах, які повертаються з полону. Десятки втрачених кілограмів - це саме через те, що елементарно не надається в достатній кількості їжа", - сказав Лубінець.

Що повернули за день зустрічі

Окрім самої зустрічі, 5 червня відбувся обмін. Окрім вже відомої інформації про обмін, Лубінець повідомив, що російська сторона окремо передала п'ятьох цивільних громадян України - маломобільних.

Серед них 84-річна жінка, яка возз'єдналась з донькою.

Лубінець підкреслив свою філософію переговорів: "Я не хочу робити процес заради процесу, робити зустрічі заради фотографій чи відео. Я буду це робити виключно, якщо буде результат".