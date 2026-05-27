Обмін "1000 на 1000": у ГУР сказали, кого можуть повернути з полону на другому етапі

В ГУР підтвердили підготовку до нового етапу обміну "1000 на 1000" - і вже відомо, кого можуть повернути з полону РФ.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на hromadske , про це заявив речник ГУР МО Андрій Юсов на пресконференції.

Хто може увійти до наступного обміну

Юсов зазначив, що в російській неволі перебувають різні категорії українців. Серед них:

полонені, які перебувають у неволі з 2022 року;

жінки;

важкохворі та важкопоранені;

представники різних підрозділів і напрямків.

За словами речника, деталі щодо конкретних осіб розкриватимуть лише після того, як обміни будуть готові.

Раніше секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов разом з омбудсменом Дмитром Лубінцем заявляли, що наступний обмін буде "змішаним".