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ВСУ взяли в плен правнука Брежнева, - СМИ

15:55 18.06.2026 Чт
2 мин
Потомок вождя СССР сделал карьеру в Украине, но ушел воевать за РФ
aimg Сергей Козачук
Фото: советский генсек Леонид Брежнев (Getty Images)

Правнук советского генсека Леонида Брежнева Антон Милаев попал в плен к украинским военным на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал "Baza".

Подробности исчезновения и плена

По информации росСМИ, история семьи генерального секретаря ЦК КПСС после распада Советского Союза приняла неожиданный оборот.

Правнук советского деятеля, который родился и сделал карьеру в Украине, попал в плен к Вооруженным силам Украины.

Антон Милаев является приемным внуком дочери генсека Галины Брежневой, которая воспитывала его как родного.

Фото: Леонид Брежнев - Антон Милаев (t.me/bazabazon)

По имеющейся информации, 45-летний мужчина осенью прошлого года ушел на войну против Украины в качестве сапера. Уже в ноябре он перестал выходить на связь с родственниками.

Читайте также: Украина и РФ провели второй этап обмена "1000 на 1000"

Как рассказала изданию мать оккупанта Ирина Кузнецова, лишь спустя несколько месяцев стало известно, что её сын жив. Сейчас он находится в плену на подконтрольных ВСУ территориях в Херсонской области.

Что известно об обмене пленными

Напомним, в конце мая в Главном управлении разведки Минобороны подтвердили подготовку к новому этапу масштабного обмена военнопленными по формуле "1000 на 1000".

Тогда в ведомстве отмечали, что в списки на возвращение пытаются включить различные категории людей, в частности женщин, тяжелобольных, раненых, а также тех защитников, которые находятся в плену еще с 2022 года.

Уже 5 июня Украина и Россия провели второй этап этого крупного обмена, в рамках которого удалось вернуть домой 185 украинских военнослужащих и одного гражданского лица. Среди освобожденных были защитники Мариуполя и "Азовстали", а также бойцы, воевавшие на различных участках фронта.

Кроме того, недавно украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец во время первой встречи с новым российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой договорился, что Украина и РФ начнут прямой обмен официальными справками.

Это решение было принято несмотря на разорванные дипломатические отношения, чтобы ускорить решение гражданско-правовых вопросов граждан, в частности связанных с архивами и оформлением пенсионного стажа.

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