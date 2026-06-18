ЗСУ взяли в полон правнука Брежнєва, - ЗМІ

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Правнук радянського генсека Леоніда Брежнєва Антон Мілаєв потрапив у полон до українських військових на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал "Baza".

Деталі зникнення та полону За інформацією росЗМІ, історія родини генерального секретаря ЦК КПСС після розпаду Радянського Союзу повернулася несподіваним чином. Правнук радянського діяча, який народився та збудував кар'єру в Україні, потрапив у полон до Збройних сил України. Антон Мілаєв є названим внуком доньки генсека Галини Брежнєвої, яка виховувала його як рідного. Фото: Леонід Брежнєв - Антон Мілаєв (t.me/bazabazon) За наявною інформацією, 45-річний чоловік восени минулого року пішов на війну проти України у статусі сапера. Уже в листопаді він перестав виходити на зв'язок із родичами. Читайте також: Україна та РФ провели другий етап обміну "1000 на 1000" Як розповіла виданню мати окупанта Ірина Кузнєцова, лише за кілька місяців стало відомо, що її син живий. Наразі він перебуває у полоні на підконтрольних ЗСУ територіях у Херсонській області.