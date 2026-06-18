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ЗСУ взяли в полон правнука Брежнєва, - ЗМІ

15:55 18.06.2026 Чт
2 хв
Нащадок вождя СРСР збудував кар'єру в Україні, але пішов воювати за РФ
aimg Сергій Козачук
ЗСУ взяли в полон правнука Брежнєва, - ЗМІ Фото: радянський генсек Леонід Брежнєв (Getty Images)
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Правнук радянського генсека Леоніда Брежнєва Антон Мілаєв потрапив у полон до українських військових на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал "Baza".

Деталі зникнення та полону

За інформацією росЗМІ, історія родини генерального секретаря ЦК КПСС після розпаду Радянського Союзу повернулася несподіваним чином.

Правнук радянського діяча, який народився та збудував кар'єру в Україні, потрапив у полон до Збройних сил України.

Антон Мілаєв є названим внуком доньки генсека Галини Брежнєвої, яка виховувала його як рідного.

ЗСУ взяли в полон правнука Брежнєва, - ЗМІФото: Леонід Брежнєв - Антон Мілаєв (t.me/bazabazon)

За наявною інформацією, 45-річний чоловік восени минулого року пішов на війну проти України у статусі сапера. Уже в листопаді він перестав виходити на зв'язок із родичами.

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Як розповіла виданню мати окупанта Ірина Кузнєцова, лише за кілька місяців стало відомо, що її син живий. Наразі він перебуває у полоні на підконтрольних ЗСУ територіях у Херсонській області.

Що відомо про обміни полоненими

Нагадаємо, наприкінці травня в Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили підготовку до нового етапу масштабного обміну військовополоненими за формулою "1000 на 1000".

Тоді у відомстві зазначали, що до списків на повернення намагаються включити різні категорії людей, зокрема жінок, важкохворих, поранених, а також тих захисників, які перебувають у неволі ще з 2022 року.

Уже 5 червня Україна та Росія провели другий етап цього великого обміну, у рамках якого додому вдалося повернути 185 українських військовослужбовців та одного цивільного громадянина. Серед звільнених були оборонці Маріуполя та "Азовсталі", а також бійці, які воювали на різних ділянках фронту.

Окрім цього, нещодавно український омбудсмен Дмитро Лубінець під час першої зустрічі з новою російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою домовився, що Україна і РФ запустять прямий обмін офіційними довідками.

Це рішення ухвалили попри розірвані дипломатичні відносини, щоб пришвидшити розв'язання цивільно-правових питань громадян, зокрема пов'язаних з архівами та оформленням пенсійного стажу.

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