ua en ru
Чт, 18 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ взяли в плен правнука Брежнева, - СМИ

15:55 18.06.2026 Чт
2 мин
Потомок вождя СССР сделал карьеру в Украине, но ушел воевать за РФ
aimg Сергей Козачук
ВСУ взяли в плен правнука Брежнева, - СМИ Фото: советский генсек Леонид Брежнев (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Правнук советского генсека Леонида Брежнева Антон Милаев попал в плен к украинским военным на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал "Baza".

Подробности исчезновения и плена

По информации росСМИ, история семьи генерального секретаря ЦК КПСС после распада Советского Союза приняла неожиданный оборот.

Правнук советского деятеля, который родился и сделал карьеру в Украине, попал в плен к Вооруженным силам Украины.

Антон Милаев является приемным внуком дочери генсека Галины Брежневой, которая воспитывала его как родного.

ВСУ взяли в плен правнука Брежнева, - СМИФото: Леонид Брежнев - Антон Милаев (t.me/bazabazon)

По имеющейся информации, 45-летний мужчина осенью прошлого года ушел на войну против Украины в качестве сапера. Уже в ноябре он перестал выходить на связь с родственниками.

Читайте также: Украина и РФ провели второй этап обмена "1000 на 1000"

Как рассказала изданию мать оккупанта Ирина Кузнецова, лишь спустя несколько месяцев стало известно, что её сын жив. Сейчас он находится в плену на подконтрольных ВСУ территориях в Херсонской области.

Что известно об обмене пленными

Напомним, в конце мая в Главном управлении разведки Минобороны подтвердили подготовку к новому этапу масштабного обмена военнопленными по формуле "1000 на 1000".

Тогда в ведомстве отмечали, что в списки на возвращение пытаются включить различные категории людей, в частности женщин, тяжелобольных, раненых, а также тех защитников, которые находятся в плену еще с 2022 года.

Уже 5 июня Украина и Россия провели второй этап этого крупного обмена, в рамках которого удалось вернуть домой 185 украинских военнослужащих и одного гражданского лица. Среди освобожденных были защитники Мариуполя и "Азовстали", а также бойцы, воевавшие на различных участках фронта.

Кроме того, недавно украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец во время первой встречи с новым российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой договорился, что Украина и РФ начнут прямой обмен официальными справками.

Это решение было принято несмотря на разорванные дипломатические отношения, чтобы ускорить решение гражданско-правовых вопросов граждан, в частности связанных с архивами и оформлением пенсионного стажа.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине Вооруженные силы Украины Российская Федерация
Новости
Повреждено "сердце" нефтеперерабатывающего завода в Москве: что известно
Повреждено "сердце" нефтеперерабатывающего завода в Москве: что известно
Аналитика
Сертификаты на миллиарды: как государственные выплаты формируют новый спрос на рынке жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Сертификаты на миллиарды: как государственные выплаты формируют новый спрос на рынке жилья