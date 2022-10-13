ЗСУ взяли у полон п’ятьох мобілізованих росіян в Харківській області

"П'ятьох військових РФ взяли у полон бійці 92-гої окремої механізованої бригади на кордоні Харківської області з Росією", - заявила пресофіцер бригади Тетяна Апатченко.

За її словами, деякі мобілізовані мали вже військовий досвід, а деякі - без досвіду. Російське командування закинуло їх на межу Харківської та Луганської областей через окуповане місто Сватове. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай опублікував відео з полоненими росіянами.

"Ні води, ні їжі. Завдань не ставили. Саморобні окопи, які ми збудували, залило дощем. Вирішили повертатись, звідки прийшли. Потрапили на український блок-пост та здалися", - розповів полонений окупант.