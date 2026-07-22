Українські морські дрони Magura вперше вироблятимуть у США, - WSJ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Хто виготовлятиме дрони

Угоду уклали компанії ReconCraft з Портленда, яка виробляє човни для спецпризначенців, та українська Uforce, творець дронів Magura. Меморандум про взаєморозуміння підписали минулого тижня в українському посольстві у Вашингтоні.

Угоду розцінюють як "партнерську угоду", за якою обидві компанії надаватимуть матеріали, обладнання та працівників. За словами співзасновника ReconCraft Джо Сілковскі, мета - виробляти сотні або навіть тисячі дронів Magura щороку на потужностях в Орегоні та Південній Кароліні.

Чому США зацікавлені саме зараз

США розпочали використовувати морські дрони у бойових діях після років тестування - цього місяця американські дрони-камікадзе атакували іранський підводний човен і корабельний об'єкт на військово-морській базі в Ормузькій протоці.

Угода також збігається з розширенням обміну озброєнням між США та Україною. Раніше Трамп заявляв, що розгляне можливість дозволити Україні виробляти американські ракети-перехоплювачі Patriot, запаси яких США вичерпали на Близькому Сході.

Пентагон готовий витратити десятки мільярдів доларів на автономні системи в найближчі роки - війна з Іраном, що виснажила запаси дорогих американських боєприпасів, показала потребу в дешевшій зброї.

Що вміють дрони Magura

Дрони Magura - це безпілотні швидкісні човни, здатні нести корисне навантаження близько 770 кг на відстань близько 560 км.

Вартість човнів залежно від конфігурації може складати менше 500 000 доларів. Крім ударних місій, вони можуть запускати повітряні дрони, проводити протимінні операції та буксирувати сонарні системи для виявлення підводних човнів.

За словами гендиректора Uforce Олега Рогинського, дозвіл України виробляти Magura в США є "абсолютно ключовим", оскільки дозволить американцям скористатись тактиками та концепціями, відточеними за роки війни в Україні.

Роль українських дронів у війні

Дрони-камікадзе на кшталт Magura значною мірою змусили російські військові кораблі відступити з Чорного моря. Вони також вражали нафтові танкери й мости, а деякі навіть транспортували ракети для збиття літаків і ударів по наземних цілях.

Конкуренція на американському ринку

У США дрони Magura потраплять на вже насичений ринок безпілотних надводних апаратів - численні оборонні компанії та стартапи випускають нові човни з дедалі більшою дальністю та вибуховою потужністю.

Торік Пентагон надіслав кільком великим американським оборонним компаніям список 12 різних українських дронів, запитуючи, чи хочуть вони їх виробляти або співпрацювати з Україною.

Угоди між Києвом та Британією, Німеччиною і Данією вже призвели до того, що українські компанії працюють у цих країнах, оскільки Європа швидше рухається, щоб скористатись випробуваними в боях технологіями.

"Ми - перша компанія з виробництва безпілотних надводних апаратів, схвалена урядом України для виробництва в Америці заради успіху американських військових", - заявив Шон Планкі, керівник Uforce USA.