Ударний дрон "Лютий" перетворили на носія ракет: перші деталі

Український ударний дрон "Лютий" перетворили на носія ракет. Новинку вперше показали на міжнародній виставці в англійському Фарнборо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Оборонку ".

На стенді також показали ракети, які мають застосовувати для ударів на глибину до 200 кілометрів.

Під крилами ударного дрона встановили макети ракет, які мають заявлену дальність ураження до 200 кілометрів та швидкість польоту до 500 км/год. Ракети дозволять використовувати "Лютий" як багаторазову платформу для ударів углибину фронту.

Що відомо про Ан-196 "Лютий"

Ан-196 "Лютий" – це український дрон-камікадзе великої дальності. Вперше розробку цього дрона анонсував "Укроборонпром" у жовтні 2022 року. Тоді було повідомлено щодо намірів створити безпілотник масою понад 200 кг, що міг би доставити бойову частину масою 75 кг на відстань понад 1000 кілометрів.

Перша серійна партія була готова в серпні 2023 року. 28 серпня 2023 року Сили спеціальних операцій ЗСУ атакували базу 126-ї бригади берегової охорони ЧФ РФ у Перевальному.