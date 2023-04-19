ЗСУ вже ведуть контрнаступальні дії, у військових є декілька планів, - Маляр

"Говорити вузько про контрнаступ - це некоректно. Це величезний комплекс різних дій і заходів, які зараз здійснюють Збройні сили. Це насамперед підготовка людей до комплексу дій: і до оборонних, і до наступальних. Але все це разом можна називати заходами контрнаступальних дій", - сказала Маляр.

Вона зазначила, що у рамках підготовки до контрнаступу військам потрібно сформувати резерви техніки, живої сили, розрахувати декілька варіантів дій. За її словами, командування вже має кілька планів наступу, один з них оберуть за короткий термін і таким чином, щоб ворог не встиг до нього підготуватися.

Маляр додала, що оборона Бахмута, а також бої на інших напрямках фронту можна вважати контрнаступальними діями.

"Наші війська сьогодні успішно зупиняють ворога на інших напрямках, наступ йде на чотирьох основних напрямках з боку ворога: Бахмутський, Мар'їнський, Авдіївський, Лиманський. Там здійснюють активні штурмові дій наших ЗСУ і це теж контрнаступальні дії", - пояснила заступниця міністра оборони.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Зазначимо, що низка західних ЗМІ та політиків припускала, що Україна розпочне контрнаступ навесні. Проте прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що, ймовірно, наступ ЗСУ може розпочатися влітку.

При цьому секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що військові мають декілька варіантів дій, а рішення про початок контрнаступ буде ухвалене в останній момент.

За словами керівника військової розвідки Кирила Буданова, контрнаступ українських військових йде за планом.

Аналітики ISW своєю чергою припускають, що росіяни бояться прориву ЗСУ на Запорізькому та Херсонському напрямках, тому будують там додаткові оборонні споруди.

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