У нас все йде за графіком. Буданов про контрнаступ ЗСУ та звільнення Криму

Контрнаступ українських військових йде за планом. Однак плани з його реалізації не будуть розповсюджуватись на загал.

Раніше глава ГУР говорив, що вже навесні 2023 року українські військові увійдуть в Крим та звільнять його від російських окупантів. Відповідаючи на питання журналіста про це, Буданов заявив, що для таких дій є ще достатній проміжок часу.

Він також розповів, що контрнаступ йде за чітким планом та графіком. Однак він не може розкривати всіх деталей того, що буде відбуватись.

"На жаль, я не можу відповісти на ваше запитання: не тому, що не знаю, а тому, що це буде дикість, якщо я це зараз зроблю - розкрию задум росіянам. Це дивно буде. Буде швидко", - сказав Буданов.