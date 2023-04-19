ВСУ уже ведут контрнаступательные действия, у военных есть несколько планов, - Маляр

"Говорить узко о контрнаступлении - это некорректно. Это огромный комплекс различных действий и мер, которые сейчас осуществляют Вооруженные силы. Это, прежде всего, подготовка людей к комплексу действий: и к оборонительным, и к наступательным. Но все это вместе можно называть мерами контрнаступательных действий", - сказала Маляр.

Она отметила, что в рамках подготовки к контрнаступлению войскам нужно сформировать резервы техники, живой силы, рассчитать несколько вариантов действий. По ее словам, у командования уже есть несколько планов наступления, один из них выберут за короткий срок и таким образом, чтобы враг не успел к нему подготовиться.

Маляр добавила, что оборона Бахмута, а также бои на других направлениях фронта можно считать контрнаступательными действиями.

"Наши войска сегодня успешно останавливают врага на других направлениях, наступление идет на четырех основных направлениях со стороны врага: Бахмутское, Марьинское, Авдеевское, Лиманское. Там совершают активные штурмовые действия наших ВСУ и это тоже контрнаступательные действия", - объяснила замминистра обороны.

Что известно о контрнаступлении ВСУ

Отметим, что ряд западных СМИ и политиков предполагали, что Украина начнет контрнаступление весной. Однако премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что, предположительно, наступление ВСУ может начаться летом.

При этом секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что у военных есть несколько вариантов действий, а решение о начале контрнаступления будет принято в последний момент.

По словам руководителя военной разведки Кирилла Буданова, контрнаступление украинских военных идет по плану.

Аналитики ISW в свою очередь предполагают, что россияне боятся прорыва ВСУ на Запорожском и Херсонском направлениях, поэтому строят дополнительные оборонительные сооружения.

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