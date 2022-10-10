ЗСУ вже близько до Сватового. Але росіяни ще намагаються "героїчно" контратакувати, - Арестович

"Наші війська вже дуже близько до Сватового. От така історія, дивись, щось станеться", - сказав він.

Арестович також зазначив, що росіяни не полишають спроб контрнаступу на цьому напрямку.

"Вони намагаються там "героїчно" контратакувати, хотіли "потужний" контрудар завдати, але не вийшло, бо частина з них незадовго до удару померла", - додав він.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначав, що росіяни розуміють, те що не зможуть втримати оборону у Сватовому, тому замінували об’єкти інфраструктури. Вони також вивозять медичне обладнання з міста.

Нагадаємо, українські бійці звільнили сім населених пунктів у Луганській області.

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