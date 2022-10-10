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ВСУ уже близко к Сватово. Но россияне еще пытаются "героически" контратаковать, - Арестович

Фото: Алексей Арестович, советник Офиса президента (facebook.com/alexey arestovich)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные уже подошли довольно близко к Сватово Луганской области. Однако российские оккупанты все еще не оставляют попыток контратак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".

"Наши войска уже очень близки к Сватово. Вот такая история, смотри, что-нибудь произойдет", - сказал он.

Арестович также отметил, что россияне не оставляют попыток контрнаступления на этом направлении.

"Они пытаются там "героически" контратаковать, хотели "мощный" контрудар нанести, но не получилось, потому что часть из них незадолго до удара умерла", - добавил он.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отмечал, что россияне понимают, что не смогут удержать оборону в Сватово, поэтому заминировали объекты инфраструктуры. Они также вывозят медицинское оборудование из города.

Напомним, украинские бойцы освободили семь населенных пунктов в Луганской области.

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Алексей АрестовичЛуганскВзрыв в Сватово