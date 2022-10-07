У Сватовому окупанти замінували об’єкти інфраструктури та вивозять обладнання, - Гайдай

Російські окупанти розуміють, що не зможуть втримати оборону у Сватовому Луганської області, тому замінували об’єкти інфраструктури. Вони також вивозять медичне обладнання з міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, окупанти намагаються вивезти зі Сватового основні медичні та соціальні заклади - перш за все, обладнання. Росіяни та колаборанти закликають місцеве населення самостійно виїжджати.

"Вже заміновані основні інфраструктурні об’єкти, будівлі та території", - зазначив Гайдай.

В окупованій Кадіївці колаборанти масово знищують архіви та копії документів, особливо тих, що містять інформацію від початку захоплення.