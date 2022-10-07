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У Сватовому окупанти замінували об’єкти інфраструктури та вивозять обладнання, - Гайдай

Новость на русском →
Сватове, П'ятниця 07 жовтня 2022 08:21
У Сватовому окупанти замінували об’єкти інфраструктури та вивозять обладнання, - Гайдай Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти розуміють, що не зможуть втримати оборону у Сватовому Луганської області, тому замінували об’єкти інфраструктури. Вони також вивозять медичне обладнання з міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, окупанти намагаються вивезти зі Сватового основні медичні та соціальні заклади - перш за все, обладнання. Росіяни та колаборанти закликають місцеве населення самостійно виїжджати.

"Вже заміновані основні інфраструктурні об’єкти, будівлі та території", - зазначив Гайдай.

В окупованій Кадіївці колаборанти масово знищують архіви та копії документів, особливо тих, що містять інформацію від початку захоплення.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що українські військові звільнили село Греківка на Сватівському напрямку. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив інформацію.

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