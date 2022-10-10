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ЗСУ вже близько до Сватового. Але росіяни ще намагаються "героїчно" контратакувати, - Арестович

Новость на русском →
Понеділок 10 жовтня 2022 22:42
ЗСУ вже близько до Сватового. Але росіяни ще намагаються "героїчно" контратакувати, - Арестович Фото: Олексій Арестович, радник Офісу президента (facebook.com/alexey arestovich)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові вже підійшли досить близько до Сватового Луганськох області. Проте російські окупанти все ще не полишають спроб контратак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

"Наші війська вже дуже близько до Сватового. От така історія, дивись, щось станеться", - сказав він.

ЗСУ вже близько до Сватового. Але росіяни ще намагаються &quot;героїчно&quot; контратакувати, - Арестович

Арестович також зазначив, що росіяни не полишають спроб контрнаступу на цьому напрямку.

"Вони намагаються там "героїчно" контратакувати, хотіли "потужний" контрудар завдати, але не вийшло, бо частина з них незадовго до удару померла", - додав він.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначав, що росіяни розуміють, те що не зможуть втримати оборону у Сватовому, тому замінували об’єкти інфраструктури. Вони також вивозять медичне обладнання з міста.

Нагадаємо, українські бійці звільнили сім населених пунктів у Луганській області.

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Олексій Арестович Луганськ Вибух у Сватово
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