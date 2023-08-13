В ЗСУ вважають "демонстрацією агресії" зупинку Росією корабля в Чорному морі

Заява Міноборони РФ про обстріл і обшук вантажного судна "Сукра Окан", яке нібито прямувало в порт "Ізмаїл", наразі не підтверджена.

Про це розповіла начальниця пресцентру Сил охорони та оборони півдня Наталя Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За словами начальниці пресцентру Сил охорони та оборони півдня, жодне інше офіційне джерело, окрім російського Міноборони, не коментувало зупинку Росією цивільного судна, тому, за словами Гуменюк, це може бути елементом гібридної війни.

"На сьогодні ми маємо тільки одне - демонстрацію агресії Міністерства оборони РФ. Вони всіма силами намагаються позначити своє панування у Чорному морі: нібито вони здатні зупинити судно, підняти авіацію, і нічого їм за це не буде. Типу оглянути і відпустити", - додала Гуменюк.

Водночас начальниця пресцентру вважає, що заяви росіян можуть бути сигналом, що РФ загрожує цивільному судноплавству у Чорному морі.

Росія зупинила іноземне судно в Чорному морі

Міноборони РФ сьогодні, 13 серпня, заявило, що зупинило у Чорному морі іноземне судно. Воно нібито йшло у порт Ізмаїла в Одеській області.

Росія каже, що один з її військових кораблів зробив "попереджувальні постріли" по вантажному судну в Чорному морі після того, як воно не відреагувало на вимогу зупинитися.

Реакція Туреччини

Туреччині відомо, що російські військові зупинили у Чорному морі іноземне судно.

Речник міністерства оборони Туреччини заявив, що йому відомо про інцидент, пов’язаний з кораблем, який прямував до Румунії, і підтвердив, що офіційні особи розслідують його.

Реакція України

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія здійснила цілеспрямований обстріл, щоб зупинити цивільне судно в Чорному морі.

Він наголосив, що це є актом піратства.

Що цьому передувало

Нагадаємо, Росія оголосила про свій вихід з "зернової угоди" через нібито невиконання її вимог. При цьому російські окупанти почали обстрілювати Одесу, атакуючи порт та портову інфраструктуру.

Останнє судно з українською продукцією вийшло з порту Одеси 16 липня.

Після виходу з "зернової угоди" Росія пригрозила, що буде топити кораблі, які йтимуть в українські порти. Міноборони України відповіло тим самим та попередило, що всі кораблі, які йтимуть до російських портів або портів на тимчасово окупованих територіях, будуть розглядатися як ті, що перевозять воєнні вантажі.

Військово-морські сили ЗСУ 10 серпня оголосили, що Україна відкрила коридори у Чорному морі для торговельних суден.

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