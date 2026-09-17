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ЗСУ без втрат вибили росіян із селища Середнє на Донеччині (відео)

20:40 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Сергій Козачук
ЗСУ без втрат вибили росіян із селища Середнє на Донеччині (відео) Фото: ЗСУ вибили росіян із селища Середнє (Getty Images)
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Українські військові повністю зачистили та взяли під контроль селище Середнє на Донеччині. Спецоперацію "Вівальді" провели без жодних втрат.

Про це заявив командир 1-го механізованого батальйону 66-ї ОМБр з позивним "Бекон", повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Третього армійського корпусу.

Підготовка та зачистка висот

Звільненню селища передувала ретельна підготовча робота.

На підступах до Середнього розташовувалася грядочка панівних висот із ключовими опорними пунктами, які раніше захопили окупанти. З них ворог повністю контролював як підходи, так і майже весь населений пункт.

Українські захисники спочатку захопили плацдарм і покроково зачистили кожен опорник. На окремих ділянках бійці підходили непомітно, застосовували димові завіси та працювали всередині у протигазах.

Дестабілізація росіян та засідки

Після захоплення висот розпочалася зачистка першої вулиці Середнього. Бійці за допомогою дронів налагодили логістику та накопичили у виявлених погребах боєприпаси, їжу, воду й медицину.

Щоб ввести противника в оману, українські групи робили засідки всередині селища. Сили росіян, які йшли на підкріплення чи ротацію, системно знищували.

Штурм на "підкованій" броні

Для доставки піхоти залучили два БТР-13 та танк Т-74. Через зливу та непрохідний ландшафт техніка не могла виїхати, тому бійці наварили на гусениці шипи з арматури для кращого зчеплення.

Це дозволило підібратися до окупантів впритул по непроїзній ділянці. Ворог очікував наступу виключно з боку дороги, куди навів протитанкові засоби.

Натомість українська бронетехніка застала окупантів зненацька, зайшовши з іншого боку, десантувала піхоту й безперешкодно виїхала.

"Коли ти виконав задачу і в тебе мінімум або зовсім нема втрат - це рівень планування, рівень підтримки та рівень роботи. Чим якісніше ми зробимо свою роботу, тим більше зможемо зберегти життів наших хлопців", - наголосив комбат.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, останнім часом Сили оборони України досягли низки успіхів на кількох ділянках фронту.

Зокрема, ЗСУ змогли покращити свої позиції на Донбасі та відкинути росіян під Куп'янськом, зірвавши нові наступальні плани окупантів.

Крім того, в рамках масштабної спецоперації "Вівальді" українські захисники звільнили територію на Донеччині, більшу за Житомир, ліквідували замасковані сили противника та створили плацдарм для подальших активних дій.

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