ЗСУ прорвалися вперед на Донбасі та відкинули росіян під Куп'янськом, - ISW

Сили оборони України змогли покращити свої позиції на полі бою в Донецькій та Харківській областях. Ба більше, вони успішно зірвали низку нових наступальних операцій російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Ситуація на фронті у Харківській області

14 та 15 вересня російські війська продовжували штурмові дії на Куп'янському та Боровському напрямках, однак марно.

Українські військові проводили контратаки та відбивали позиції противника. За даними джерела, пов'язаного із Західним угрупованням військ РФ, 15 вересня ЗСУ атакували російські виступи на північ і південний схід від Куп'янська.

Російські війська намагаються зменшити український плацдарм на південний схід від Куп'янська на тлі погіршення їхнього становища поблизу міста.

Речник Об'єднаних сил ЗСУ полковник Віктор Трегубов 15 вересня повідомив, що окупанти посилили активність уздовж лівого берега Осколу, зокрема в районі Ківшарівського напрямку. Там вони намагаються звузити територію, яку утримують українські військові.

За словами Трегубова, російські підрозділи здебільшого не можуть закріпитися на правому березі Осколу ближче до Куп'янська та поступово втрачають там територію. Він також зазначив, що найближчими тижнями РФ, імовірно, не має достатніх ресурсів для масштабного наступу. Водночас ситуація може змінитися, якщо російське командування перекине на цей напрямок додаткові сили.

На Куп'янському напрямку російські війська останнім часом посилили наступальні дії, проте помітного просування не мають. За оцінкою аналітиків, осінні умови можуть сприяти подальшій стабілізації лінії фронту.

Ситуація на фронті у Донецькій області

Водночас українські військові прорвалися вперед на південному заході від Добропілля. Зокрема, геолокаційні кадри, оприлюднені 14 вересня, свідчать про просування ЗСУ у південно-західній частині Білицького на північ від Покровська.

Окрім того, українські сили могли просунутися або зберегти свої позиції у західній частині населеного пункту, попри заяви російської сторони про нібито просування їхніх військ.

Також геолокаційні відео підтверджують удари російських військ по українських позиціях на захід від Нового Донбасу, що розташований на схід від Добропілля. Це, своєю чергою, може свідчити про те, що українські сили просунулися в цьому районі або продовжують утримувати займані позиції.

Як відомо, 15 вересня українські військові вперше офіційно підтвердили проведення контрнаступальної операції проти російського виступу на північний захід від Лимана.

Так, командувач 3-го армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що українські сили проводять операцію "Вівальді", спрямовану проти російських позицій на північ від Лимана.

"Українська операція "Вівальді" досягла важливої ​​в оперативному плані мети - зриву зусиль Росії щодо широкого оточення Українського фортечного поясу", - наголосили аналітики.

Ситуація на інших ділянках фронту

14 та 15 вересня російські війська продовжували штурмові дії на схід від Слов'янська, зокрема в районі Кривої Луки та у напрямку Миколаївки, однак просунутися вперед не змогли.

У ці ж дні окупанти атакували поблизу Костянтинівки, на південний захід від міста та в напрямку Дружківки. Водночас підтвердженого просування російських військ на цих ділянках не зафіксовано.

На Гуляйпільському напрямку російські війська також продовжували наступальні дії 14 та 15 вересня, проте без успіху. Тим часом українські сили нещодавно просунулися або зберегли займані позиції на заході Запорізької області. Російські підрозділи при цьому здійснювали обмежені атаки на захід від Оріхова.