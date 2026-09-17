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ВСУ без потерь выбили россиян из поселка Среднее в Донецкой области (видео)

20:40 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
ВСУ без потерь выбили россиян из поселка Среднее в Донецкой области (видео) Фото: ВСУ выбили россиян из поселка Среднее (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украинские военные полностью зачистили и взяли под контроль поселок Среднее в Донецкой области. Спецоперацию "Вивальди" провели без потерь.

Об этом заявил командир 1-го механизированного батальона 66-й ОМБр с позывным "Беконом", сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Третьего армейского корпуса.

Подготовка и зачистка высот

Освобождению поселка предшествовала тщательная подготовительная работа.

На подступах к Среднему располагалась грядочка господствующих высот с ключевыми опорными пунктами, ранее захватившими оккупанты. Из них враг полностью контролировал как подходы, так почти весь населенный пункт.

Украинские защитники поначалу захватили плацдарм и пошагово зачистили каждый опорник. На отдельных участках бойцы подходили незаметно, применяли дымовые завесы и работали внутри противогазов.

Дестабилизация россиян и засады

После захвата высот началась зачистка первой улицы Среднего. Бойцы с помощью дронов наладили логистику и накопили в обнаруженных погребах боеприпасы, еду, воду и медицину.

Чтобы ввести противника в заблуждение, украинские группы делали засады внутри поселка. Силы россиян, которые шли на подкрепление или ротацию, системно уничтожали.

Штурм на "подкованной" броне

Для доставки пехоты привлекли два БТР-13 и танк Т-74. Из-за ливня и непроходимого ландшафта техника не могла уехать, поэтому бойцы наварили на гусеницы шипы из арматуры для лучшего сцепления.

Это позволило подобраться к окупантов вплотную по непроездному участку. Враг ожидал наступления исключительно со стороны дороги, куда привел противотанковые средства.

Украинская бронетехника застала окупантов врасплох, зайдя с другой стороны, десантировала пехоту и беспрепятственно уехала.

"Когда ты выполнил задачу и у тебя минимум или совсем нет потерь – это уровень планирования, уровень поддержки и уровень работы. Чем качественнее мы сделаем свою работу, тем больше сможем сохранить жизней наших ребят", - подчеркнул комбат.

Ситуация на фронте

Напомним, в последнее время Силы обороны Украины добились ряда успехов на нескольких участках фронта.

В частности, ВСУ смогли улучшить свои позиции на Донбассе и отбросить россиян под Купянском, сорвав новые наступательные планы оккупантов.

Кроме того, в рамках масштабной спецоперации "Вивальди" украинские защитники освободили территорию Донецкой области, больше Житомира, ликвидировали замаскированные силы противника и создали плацдарм для дальнейших активных действий.

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