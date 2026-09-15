Звільнена територія більша за Житомир. З'явилися деталі наступу ЗСУ на Донеччині

Військова операція "Вівальді" щодо звільнення Донецької області вже має перші результати. Зокрема, українські воїни ліквідували замаскованого противника та створили плацдарм для подальшого наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Третього армійського корпусу у Telegram.

Деталі про контрнаступ на Донеччині

Від окупантів зачищено:

Новоселівку,

Олександрівку,

Ярову,

околиці Корового Яру.

"Загалом 75 квадратних кілометрів території, деокупували Середнє. Це ще 10 квадратних кілометрів. Разом це більше, ніж площа Житомира і майже як Чернігів", - зазначили військові.

Зачистка від інфільтраці

У зоні відповідальності Третього армійського корпусу основною тактикою противника були "флаговтики", кажуть в угрупованні.

"Малі групи окупантів, які ховалися в сірій зоні, перевдягалися в цивільних, наводили удари по наших позиціях і мали забезпечувати повільне просування противника", - йдеться у зведенні.

Для протидії їм було створено об'єднаний штаб на тактичному рівні.

Перерізана логістика ворога

Корпус також перерізав логістику армії РФ.

"Настільки ефективно, що противник був змушений виносити критично важливі ланки постачання все далі в тил, рятуючись від наших ударів", - кажуть військові.

Втрати армії РФ

Росія втратила під час першого сезону операції "Вівальді":

більше півтори тисячі солдатів,

понад дванадцять тисяч дронів,

бронетехніку,

артилерію,

сотні одиниць авто та спецтехніки.

"Якщо звести весь цей брухт в одне місце, вийде пагорб заввишки з п'ятиповерхівку - рукотворна висота, яку противник насипав собі сам", - кажуть у Третьому корпусі.

Водночас корпус продовжує утримувати оборону у своїй смузі відповідальності. Траса "Харків - Слов'янськ" залишається під контролем ЗСУ.