ЗСУ вщент знищили важку техніку окупантів, яка йшла в наступ (відео)

Українські захисники знищили ворожу важку техніку при спробі окупантів піти у наступ. Відповідне відео вони опублікували у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ.

"Окупанти нахабно пішли в атаку важкою технікою, але ворожі плани вщент розбили аси дистанційного мінування 40-ї ОАБр", - йдеться в повідомленні. Згідно з відео, окупанти намагались перетнути ділянку на гарячій точці фронту вздовж лісосмуги. Однак завдяки злагодженим діям українських захисників, ворожа техніка вибухнула та продовжувала горіти на ходу.