ЗСУ вщент знищили важку техніку окупантів, яка йшла в наступ (відео)
Українські захисники знищили ворожу важку техніку при спробі окупантів піти у наступ. Відповідне відео вони опублікували у мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ.
"Окупанти нахабно пішли в атаку важкою технікою, але ворожі плани вщент розбили аси дистанційного мінування 40-ї ОАБр", - йдеться в повідомленні.
Згідно з відео, окупанти намагались перетнути ділянку на гарячій точці фронту вздовж лісосмуги. Однак завдяки злагодженим діям українських захисників, ворожа техніка вибухнула та продовжувала горіти на ходу.
Знищення ворожої техніки
Нагадаємо, напередодні Сухопутні війська України вдало атакували колону наступаючих танків РФ.
Також нещодавно на Запорізькому напрямку бійці підрозділу активних дій ГУР МО України спільно з операторами HIMARS знищили пускову установку зенітного ракетного комплексу "Тор".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.