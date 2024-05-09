ВСУ полностью уничтожили тяжелую технику окупантов, которая шла в наступление (видео)

Украинские защитники уничтожили вражескую тяжелую технику при попытке окупантов пойти в наступление. Соответствующее видео они опубликовали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск.

"Оккупанты нагло пошли в атаку тяжелой техникой, но враждебные планы наголову разбили асы дистанционного минирования 40-й ОАБр", - говорится в сообщении. Согласно видео, оккупанты пытались пересечь участок на горячей точке фронта вдоль лесополосы. Однако благодаря слаженным действиям украинских защитников вражеская техника взорвалась и продолжала гореть на ходу.