ВСУ полностью уничтожили тяжелую технику окупантов, которая шла в наступление (видео)
Украинские защитники уничтожили вражескую тяжелую технику при попытке окупантов пойти в наступление. Соответствующее видео они опубликовали в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск.
"Оккупанты нагло пошли в атаку тяжелой техникой, но враждебные планы наголову разбили асы дистанционного минирования 40-й ОАБр", - говорится в сообщении.
Согласно видео, оккупанты пытались пересечь участок на горячей точке фронта вдоль лесополосы. Однако благодаря слаженным действиям украинских защитников вражеская техника взорвалась и продолжала гореть на ходу.
Уничтожение вражеской техники
Напомним, накануне Сухопутные войска Украины удачно атаковали колонну наступающих танков РФ.
Также недавно в Запорожском направлении бойцы подразделения активных действий ГУР МО Украины совместно с операторами HIMARS уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Тор".
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