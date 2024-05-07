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Українські захисники здійснили серію успішних ударів по колоні атакуючих танків РФ (відео)

Україна, Вівторок 07 травня 2024 15:48
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Українські захисники здійснили серію успішних ударів по колоні атакуючих танків РФ (відео) Фото: українськи зхисники вдало атакували колону танків РФ (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Сухопутні війська України вдало атакували колону наступаючих танків РФ. Відповідне відео українські захисники опублікували в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ.

Зазначається, що на відео показано роботу Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

"Відпрацювання дронами по колоні ворожих танків, які йшли в наступ", - йдеться в повідомленні.

Знищення ворожої техніки

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що українські захисники також знищили російську самохідну артустановку.

Також ми повідомляли про те, як нещодавно бійці підрозділу активних дій ГУР МО України спільно з операторами HIMARS на Запорізькому напрямку знищили пускову установку зенітного ракетного комплексу "Тор".

Напередодні бійці Служби безпеки України знищили на фронті партію російських систем ППО.

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