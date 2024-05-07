Українські захисники здійснили серію успішних ударів по колоні атакуючих танків РФ (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ.

"Відпрацювання дронами по колоні ворожих танків, які йшли в наступ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на відео показано роботу Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Знищення ворожої техніки

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що українські захисники також знищили російську самохідну артустановку.

Також ми повідомляли про те, як нещодавно бійці підрозділу активних дій ГУР МО України спільно з операторами HIMARS на Запорізькому напрямку знищили пускову установку зенітного ракетного комплексу "Тор".

Напередодні бійці Служби безпеки України знищили на фронті партію російських систем ППО.

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