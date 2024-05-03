Українські захисники знищили з HIMARS російську ПЗРК "ТОР" та показали ефектне відео

На Запорізькому напрямку бійці підрозділу активних дій ГУР МО України спільно з операторами HIMARS виявили та знищили пускову установку зенітного ракетного комплексу "Тор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу української розвідки в Telegram .

Як зазначають у відомстві, коригував роботу ракетників безпілотний комплекс PD-2, гроші на який донатили українці.

У ГУР МО подякували громадянам за те, що вони роблять такі операції розвідників можливими та анонсували продовження.

"Буде ще!", - небагатослівно зауважили в розвідці.