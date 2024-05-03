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Українські захисники знищили з HIMARS російську ПЗРК "ТОР" та показали ефектне відео

Україна, П'ятниця 03 травня 2024 13:24
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Українські захисники знищили з HIMARS російську ПЗРК "ТОР" та показали ефектне відео Фото: українські захисники знищили ПЗРК ТОР (ілюстративне фото Facebook.com/Миноборони РФ)
Автор: Ярослава Борзова

На Запорізькому напрямку бійці підрозділу активних дій ГУР МО України спільно з операторами HIMARS виявили та знищили пускову установку зенітного ракетного комплексу "Тор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу української розвідки в Telegram.

Як зазначають у відомстві, коригував роботу ракетників безпілотний комплекс PD-2, гроші на який донатили українці.

У ГУР МО подякували громадянам за те, що вони роблять такі операції розвідників можливими та анонсували продовження.

"Буде ще!", - небагатослівно зауважили в розвідці.

Знищення ворожої техніки

Напередодні бійці підрозділу активних дій ГУР МО України ліквідували російський ЗРК "Стріла 10" на фронті. Варто зауважити, що знищення відбулося у день військ протиповітряної оборони Росії.

Також напередодні бійці СБУ знищили на фронті партію російських систем ППО. Зокрема росіяни втратили два ЗРК "Бук" різних модифікацій та одну станцію виявлення цілей ЗРК "Бук", два ЗРК "ТОР-М2", ЗРК "Стріла-10", ЗГРК "Тунгуска".

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