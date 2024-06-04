Генштаб заявив про ураження цілей у РФ та Криму, але потім видалив повідомлення

Від початку доби, 4 червня, на фронті відбулось 28 бойових зіткнень. На Курахівському напрямку ситуація напружена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Варто додати, що Генштаб також заявив про успішні ракетні удари по поромній переправі в тимчасово окупованому Криму й нафтовому терміналу у Краснодарському краю Російської Федерації, втім, станом на 13:00 повідомлення було видалено.

Від початку доби ворог 614 разів обстріляв позиції українських бійців, а також населені пункти.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Сили оборони продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі.

На Куп'янському напрямку було відбито одну атаку ворога поблизу Степової Новоселівки. Зокрема продовжуються бої в районі Синьківки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку росіяни намагаються наблизитися до наших позицій неподалік Ямполя.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивають штурмові дії росіян в районі Кліщіївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив уже шість спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої та Птичого. Наразі було відбито вже дві атаки, ще чотири боєзіткнення тривають.

На Курахівському напрямку ситуація напружена. В районі Красногорівки ворог намагається відтіснити наші підрозділи із займаних позицій, продовжується бій.

На Времівському напрямку відбито одну ворожу атаку поблизу Старомайорського. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Золотої Ниви. Ситуація контрольована.

На Придністровському напрямку росіяни вже двічі намагались потіснити українські підрозділи поблизу Кринок.

Наступ Росії

Як розповідали аналітики Інституту вивчення війни (ISW), ворог продовжує наступ на Харківській області. Водночас наші бійці відбивають атаки росіян й повертають позиції. Втім в окупантів також є успіхи.

Протягом минулої доби, 3 червня, згідно з даними Генштабу, наші бійці ліквідували ще 1290 російських терористів. Станом на сьогодні загальні втрати ворога у живій силі складають 512 420 солдатів.