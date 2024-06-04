Ще понад 1200 загарбників, 15 танків та 65 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати РФ в Україні

Станом на 4 червня, Сили оборони України за добу ліквідували ще 1290 російських окупантів, і таким чином загальні втрати армії РФ в особовому складі з початку повномасштабної війни склали вже близько 512420 солдат. Також Збройні сили України знищили 15 танків та 65 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.24 орієнтовно склали: особового складу - 512420 (+1290) осіб ліквідовано;

танків - 7794 (+15) од;

бойових броньованих машин - 15020 (+18) од.;

артилерійських систем - 13345 (+65) од.;

РСЗВ - 1092 (+2) од.;

засоби ППО - 827 (+3) од.;

літаків - 357 од.;

гелікоптерів - 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10766 (+27) од.;

крилатих ракет - 2268 од.;

кораблів/катерів - 27 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 18228 (+69) од.;

спеціальної техніки - 2211 (+12) од.