Ще понад 1200 загарбників, 15 танків та 65 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати РФ в Україні
Станом на 4 червня, Сили оборони України за добу ліквідували ще 1290 російських окупантів, і таким чином загальні втрати армії РФ в особовому складі з початку повномасштабної війни склали вже близько 512420 солдат. Також Збройні сили України знищили 15 танків та 65 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 512420 (+1290) осіб ліквідовано;
- танків - 7794 (+15) од;
- бойових броньованих машин - 15020 (+18) од.;
- артилерійських систем - 13345 (+65) од.;
- РСЗВ - 1092 (+2) од.;
- засоби ППО - 827 (+3) од.;
- літаків - 357 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10766 (+27) од.;
- крилатих ракет - 2268 од.;
- кораблів/катерів - 27 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 18228 (+69) од.;
- спеціальної техніки - 2211 (+12) од.
Нагадаємо, перед тим у вечірньому звіті від 3 червня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що протягом доби відбулося 124 бойових зіткнень.
На Куп'янському напрямку Сили оборони України зірвали спробу російських військ просунутися в сторону Синьківки, Невського та Тернів.
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