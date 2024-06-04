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Ще понад 1200 загарбників, 15 танків та 65 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати РФ в Україні

Вівторок 04 червня 2024 08:11
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Ще понад 1200 загарбників, 15 танків та 65 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати РФ в Україні Фото: захисники України на фронті (Віталій Носач, колаж РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Станом на 4 червня, Сили оборони України за добу ліквідували ще 1290 російських окупантів, і таким чином загальні втрати армії РФ в особовому складі з початку повномасштабної війни склали вже близько 512420 солдат. Також Збройні сили України знищили 15 танків та 65 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 512420 (+1290) осіб ліквідовано;
  • танків - 7794 (+15) од;
  • бойових броньованих машин - 15020 (+18) од.;
  • артилерійських систем - 13345 (+65) од.;
  • РСЗВ - 1092 (+2) од.;
  • засоби ППО - 827 (+3) од.;
  • літаків - 357 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10766 (+27) од.;
  • крилатих ракет - 2268 од.;
  • кораблів/катерів - 27 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 18228 (+69) од.;
  • спеціальної техніки - 2211 (+12) од.

Ще понад 1200 загарбників, 15 танків та 65 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати РФ в Україні

Нагадаємо, перед тим у вечірньому звіті від 3 червня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що протягом доби відбулося 124 бойових зіткнень.

На Куп'янському напрямку Сили оборони України зірвали спробу російських військ просунутися в сторону Синьківки, Невського та Тернів.

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Ще понад 1200 загарбників, 15 танків та 65 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати РФ в Україні
Ще понад 1200 загарбників, 15 танків та 65 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати РФ в Україні
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