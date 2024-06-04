Генштаб заявил о поражении целей в РФ и Крыму, но потом удалил сообщение

С начала суток, 4 июня, на фронте состоялось 28 боевых столкновений. На Кураховском направлении ситуация напряженная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Стоит добавить, что Генштаб также заявил об успешных ракетных ударах по паромной переправе во временно оккупированном Крыму и нефтяному терминалу в Краснодарском крае Российской Федерации, впрочем, по состоянию на 13:00 сообщение было удалено.

С начала суток враг 614 раз обстрелял позиции украинских бойцов, а также населенные пункты.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг наступательных действий не проводил. Силы обороны продолжают укреплять позиции и оборонительные рубежи.

На Купянском направлении была отражена одна атака врага вблизи Степной Новоселовки. В частности продолжаются бои в районе Синьковки. Ситуация контролируемая.

На Лиманском направлении россияне пытаются приблизиться к нашим позициям неподалеку Ямполя.

На Краматорском направлении Силы обороны отражают штурмовые действия россиян в районе Клищеевки.

На Покровском направлении враг совершил уже шесть попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Птичьего. Сейчас были отбиты уже две атаки, еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Кураховском направлении ситуация напряженная. В районе Красногоровки враг пытается оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций, продолжается бой.

На Времовском направлении отбита одна вражеская атака вблизи Старомайорского. Еще одно боевое столкновение продолжается в районе Золотой Нивы. Ситуация контролируемая.

На Приднестровском направлении россияне уже дважды пытались потеснить украинские подразделения вблизи Крынок.

Наступление России

Как рассказывали аналитики Института изучения войны (ISW), враг продолжает наступление на Харьковской области. В то же время наши бойцы отражают атаки россиян и возвращают позиции. Впрочем, у оккупантов также есть успехи.

За прошедшие сутки, 3 июня, согласно данным Генштаба, наши бойцы ликвидировали еще 1290 российских террористов. На сегодня общие потери врага в живой силе составляют 512 420 солдат.