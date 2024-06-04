ЗСУ повертають позиції у Вовчанську, а РФ продовжує наступати на Донбасі: карти ISW

Російські війська продовжують наступальні дії на Харківщині. Сили оборони України відбивають атаки та повертають позиції, але успіх є і у ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський Інститут вивчення війни ( ISW )

Операція №1 - Харківська область

Сили оборони України повернули позиції у Вовчанську на північний схід від Харкова. Геолоковані кадри, опубліковані 2 червня, показують, що українські сили повернули позиції вздовж вулиці Духовної у центрі Вовчанська. Додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 3 червня, показують, як російські та українські сили ведуть рукопашний бій уздовж вулиці Духовної, що дає змогу припустити, що Сили оборони України контратакують, щоб повернути контроль над позиціями.

Водночас ворог зробив підтверджений наступ на північ від Харкова у напрямку до Липців. На геолокованих кадрах, опублікованих 31 травня, видно, що російські війська просунулися до будівель уздовж вулиці Студентської на північному заході Глибокого (на північ від Липців). Увечері 2 червня та вдень 3 червня український Генштаб повідомив про бої під Липцями.

Ключова мета РФ залишається незмінною – відтіснити українські війська від міжнародного кордону з Білгородською областю та наблизитися до Харкова в межах досяжності ствольної артилерії.

Операція №2 - Луганська область

Російські війська 3 червня продовжили наступальні дії на рубежі Куп'янськ, Сватове, Кремінна, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не відбулося.

Бої тривали на південний схід від Куп'янська:

в районі Берестове та Стельмахівки;

на південний захід від Сватового біля Дружелюбівки;

на північний захід від Кремінної поблизу Невського;

на захід від Кремінної біля Терного;

на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісництва та Дібрової;

південніше Кремінної в районі Григорівки та Білогорівки (2 та 3 червня).

У ДПСУ 2 червня повідомили, що українські сили завдали удару по невстановленому переходу через річку Вільшана на північний схід від Куп'янська та порушили наземні лінії зв'язку Росії, ймовірно, маючи на увазі район Вільшани на північний схід від Куп'янська.

На цьому напрямку ворог має на меті захопити частину Луганської області, що залишилася, і просунутися на захід, у східну частину Харківської області і північну Донецьку область.

Операція №3 - Донецька область

2 і 3 червня російські війська продовжили наземні удари на Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута) в районі:

Верхньокам'янського (схід Сіверску);

Івано-Дарівки (південно-західніше Сіверска);

Роздолівки (на південь від Сіверска); Вимки (на південний схід від Сіверска).

3 червня війська РФ продовжили наземні атаки у районі Часового Яру, але підтверджених змін лінії фронту був.

Нещодавні геолоковані кадри кінця травня-початку червня показують, що невеликій групі російської піхоти на транспортній машині вдалося перетнути Донбас-канал Сіверський Донець, але постійна українська розвідка та швидкі удари по групі вказують на те, що група, ймовірно, не втримала цього місця.

Також росіяни продовжили атаки на схід від Часового Яру в районі Іванівського та на південний схід від Часового Яру в районі Клещеївки та Андріївки 2 та 3 червня. зупинці "Алебастрово" на північний схід від Андріївки.

Повідомляється, що підрозділи російської 200-ї мотострілецької бригади (14-й армійський корпус Ленінградського військового округу [ЛВД]) продовжують бойові дії під Калинівкою, а підрозділи 98-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) продовжують бойові дії на північній окраїні мікрорайону "Канал".

На геолокованих кадрах, опублікованих 3 червня, видно, що російські війська просунулися трасою М-30 на захід від Нетайлово (на захід від Авдіївки), наближаючись до Карлівки.

Також бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі:

Новоолександрівки, Зеленого поля, Очеретино, Новопокровського, Новоселівки Перші та Калинове;

на захід від Авдіївки в районі Уманського та Яснобродівки;

та південно-західніше Авдіївки в районі Невельського 2 та 3 червня.

Український генеральний штаб також повідомив, що російські війська атакували поблизу Пташиного (на захід від Уманського, через річку Вовча), мабуть, маючи на увазі загальний напрямок, а не безпосередній район навколо населеного пункту, оскільки ISW не помітив жодних ознак того, що російські війська хоч би близько підійшли до нього.

3 червня російські війська продовжили наступальні операції на захід та південний захід від Донецька, проте підтверджених змін на лінії фронту не було. 2 та 3 червня бої також тривали на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки, Парасков'ївки та Водяного.

Нещодавно російські війська незначно просунулися на південь від Великої Новосілки на тлі бойових дій, що продовжуються, в районі кордону Донецько-Запорізької області 3 червня. Геолоковані кадри, опубліковані 3 червня, показують, що російські війська просувалися в межах південного Урожайного (на південь від Великої Новосілки). Бої тривали також у районі Старомайорського (також на південь від Великої Новосілки) 2 та 3 червня.

Ціль Росії на Донецькому напрямку – захопити всю Донецьку область.

"Південна вісь"

Нещодавно війська РФ здійснили підтверджений наступ у західній частині Запорізької області. Кадри з геоприв'язкою, опубліковані 1 червня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Роботино. 2 і 3 червня позиційні бої тривали в районі Роботино, Вербові (на схід від Роботино) та Малої Токмачки (на північний схід від Роботино).

3 червня позиційні бої тривали на східному (лівобережжі) Херсонської області в районі Кринок та у дельті Дніпра на острові Нестрига. Плетенчук заявив 3 червня, що українські сили зберігають позиції на острові Нестрига.