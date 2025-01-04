ЗСУ вразили командно-спостережний пункт РФ. Яка ситуація на фронті

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та техніки, командно-спостережний пункт, а також засіб протиповітряної оборони російських загарбників", - йдеться у повідомленні.

"Найгарячиші" напрямки

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень. Найбільше окупнти атакували на Покровському напрямку та у Курській області.

"На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новооленівка, Нововасилівка, Українка, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Піщане, Звірове, Солоне, Котлине та Покровськ", - зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, що нещодавно українські військові показали бій проти росіян у Покровську.

Крім того, в операційній зоні у Курській області підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 41 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав трьох ракетних та 10 авіаційних ударів, із застосуванням трьох ракет та 15 керованих бомб, а також здійснив 357 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку ЗСУ відбили дві атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Синьківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Надії, Макіївки, Григорівки, Твердохлібового, Ямполівки та в напрямку Чернещини, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував позиції ЗСУ у районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано 10 боєзіткнень в районах Часового Яру, Білої Гори, в напрямку Предтечиного та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак неподалік населених пунктів Диліївка, Торецьк та Щербинівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 11 атак позицій ЗСУ поблизу Петропавлівки, Срібного, Курахового та Шевченка.

На Времівському напрямку противник здійснив 11 наступальних дій на позиції українських підрозділів у районах поблизу Янтарного та в напрямку Костянтинополя і Новосілки.

На Оріхівському напрямку українські війська відбили одну атаку противника поблизу населеного пункту Новоандріївка. На напрямку активно працювала авіація противника.

На Придніпровському напрямку російські загарбники, без успіху, двічі штурмували позиції українських підрозділів.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.