З початку війни армія РФ втратила на фронті понад 794 тисячі солдатів, - Генштаб

За останню добу з 3 на 4 січня, російські загарбники втратили на війні проти України 1510 солдатів, 23 артилерійські системи та гелікоптер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.25 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті та обстріли РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), росіяни просуваються на трьох напрямках та, ймовірно, готують наступ у напрямку адмінкордону Донецької та Дніпропетровської областей.

Вночі військові агресора знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У Києві лунали вибухи через роботу ППО.

Впродовж 3 січня загарбники обстріляли позиції ЗСУ більше 4 тисяч разів.

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