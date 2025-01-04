З початку війни армія РФ втратила на фронті понад 794 тисячі солдатів, - Генштаб
Фото: росіяни продовжують зазнавати величезних втрат на війні проти України (Getty Images)
За останню добу з 3 на 4 січня, російські загарбники втратили на війні проти України 1510 солдатів, 23 артилерійські системи та гелікоптер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 794 760 (+1510) осіб ліквідовано;
- танків - 9679 (+2) од.;
- бойових броньованих машин - 20 093 (+23) од.;
- артилерійських систем - 21 578 (+23) од.;
- РСЗВ - 1257 од.;
- засоби ППО - 1032 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 331 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21 356 (+107) од.;
- крилатих ракет - 3006 (+3) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 32 843 (+73) од.;
- спеціальної техніки - 3675 од.
Ситуація на фронті та обстріли РФ
За даними Інституту вивчення війни (ISW), росіяни просуваються на трьох напрямках та, ймовірно, готують наступ у напрямку адмінкордону Донецької та Дніпропетровської областей.
Вночі військові агресора знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У Києві лунали вибухи через роботу ППО.
Впродовж 3 січня загарбники обстріляли позиції ЗСУ більше 4 тисяч разів.
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