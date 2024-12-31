Історичний удар. Воїни ГУР знищили російський Мі-8 морським дроном

Сьогодні, 31 грудня, українські воїни спецпідрозділу ГУР МО “Group 13” вперше у світі знищили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5. Йдеться про ліквідацію ворожого гелікоптера Мі-8.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Унікальна операція відбулася в акваторії Чорного моря поблизу мису Тарханкут у тимчасово окупованому Криму.

Зазначається, що український морський дрон Magura V5 оснащено ракетами Р-73 “SeeDragon”, завдяки яким було уражено російський гелікоптер.

Також відомо, що ще один вертоліт окупантів зазнав значних пошкоджень, але зміг повернутися на аеродром базування.

Українські морські дрони

Українські морські дрони стали одним із найбільш обговорюваних компонентів сучасних військових технологій. Україна активно розвиває власні безпілотні морські системи, які вже показали свою ефективність у боротьбі з ворогом в умовах повномасштабної війни з Росією.

Magura V5 - найвідоміша модель такого типу БПЛА, яка стала першою у світі, що здатна знищувати повітряні цілі.

Такі дрони оснащуються камерами для розвідки та наведення. Також у роботі БПЛА застосовуються сучасні системи GPS-навігації та штучного інтелекту для автономної роботи.

Деякі моделі можуть морських дронів діяти на відстані понад 800 км, що дозволяє виконувати завдання глибоко в тилу противника.

Цілями морських дронів є: військові кораблі РФ у Чорному морі, ворожі порти, нафтосховища, системи ППО та інші стратегічні об’єкти на тимчасово окупованих територіях.

Окрім цього, ці дрони забезпечують безпеку морських коридорів та цивільного судноплавства.

Відомо, що у травні цього року дрони Magura V5 завдали збитків ЧФ РФ на 500 млн доларів.