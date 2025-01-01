Українські військові показали бій проти росіян у Покровську (відео)
Українські військові знищують окупантів у Покровську Донецької області. Бої йдуть у приватному секторі міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".
"Ворог принишк у приватному секторі", - розповіли військові.
Тому танковий екіпаж 32-ї ОМБр прибув на допомогу піхоті й влучним вогнем поховав підступні плани окупантів разом із ними самими.
Ситуація на Покровському напрямку
За добу, 31 грудня, на фронті в Україні окупанти атакували майже 200 разів. Найбільше штурмів росіяни здійснили на Покровському напрямку.
Зокрема, на цій ділянці фронту ЗСУ зупинили 57 штурмових та наступальних дій агресора у бік 16 населених пунктів, серед яких місто Мирноград.
Зазначимо, що за даними Інституту вивчення війни, за добу росіяни встигли просунутись поблизу Покровська, Сіверська, Часового Яру, Курахового, і також біля Кремінної.
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