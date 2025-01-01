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Українські військові показали бій проти росіян у Покровську (відео)

Покровськ, Середа 01 січня 2025 12:20
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Українські військові показали бій проти росіян у Покровську (відео) Фото: українські військові показали бій проти росіян у Покровську (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищують окупантів у Покровську Донецької області. Бої йдуть у приватному секторі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

"Ворог принишк у приватному секторі", - розповіли військові.

Тому танковий екіпаж 32-ї ОМБр прибув на допомогу піхоті й влучним вогнем поховав підступні плани окупантів разом із ними самими.

Ситуація на Покровському напрямку

За добу, 31 грудня, на фронті в Україні окупанти атакували майже 200 разів. Найбільше штурмів росіяни здійснили на Покровському напрямку.

Зокрема, на цій ділянці фронту ЗСУ зупинили 57 штурмових та наступальних дій агресора у бік 16 населених пунктів, серед яких місто Мирноград.

Зазначимо, що за даними Інституту вивчення війни, за добу росіяни встигли просунутись поблизу Покровська, Сіверська, Часового Яру, Курахового, і також біля Кремінної.

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