Українські військові показали бій проти росіян у Покровську (відео)

Українські військові знищують окупантів у Покровську Донецької області. Бої йдуть у приватному секторі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК " Північ ".

Тому танковий екіпаж 32-ї ОМБр прибув на допомогу піхоті й влучним вогнем поховав підступні плани окупантів разом із ними самими.

Ситуація на Покровському напрямку

За добу, 31 грудня, на фронті в Україні окупанти атакували майже 200 разів. Найбільше штурмів росіяни здійснили на Покровському напрямку.

Зокрема, на цій ділянці фронту ЗСУ зупинили 57 штурмових та наступальних дій агресора у бік 16 населених пунктів, серед яких місто Мирноград.

Зазначимо, що за даними Інституту вивчення війни, за добу росіяни встигли просунутись поблизу Покровська, Сіверська, Часового Яру, Курахового, і також біля Кремінної.

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