ЗСУ вночі знову уразили Саратовський НПЗ

"У ніч на 16 жовтня 2025 року Сили оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ", - повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що саратовський нафтопереробний завод – це одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн тон. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ.

"Сили оборони України послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних елементів воєнно-промислової бази російської федерації, щоб позбавити її можливості продовжувати агресію", - додали у Генштабі.

Сили спеціальних операцій уразили НПЗ

"У ніч на 16 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій уразили Саратовський НПЗ у Саратовській області РФ", - йдеться у повідомленні ССО.

Відомо, що завод входить до структури нафтової компанії "Роснефть". Обсяги переробки нафти станом на 2020 рік – 7,2 млн тонн, у 2023 році – 4,8 млн тонн.

Нагадаємо, що ССО уразили цей обєкт рівно місяць тому, 16 вересня 2025 року.

"Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога", - додали у ССО.