ЗСУ влітку відвоювали більше територій, ніж Росія захопила за зиму, - Воллес

"У рамках літньої кампанії з повернення незаконно окупованих територій Україна вже відвоювала приблизно 300 квадратних кілометрів. Це більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ", - сказав Воллес.

Скільки Україна вже звільнила територій: дані Міноборони

Нагадаємо, що вчора про звільнення Рівнополя Донецької області від окупантів сьогодні повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Таким чином, це вже дев'ятий населений пункт, звільнення якого офіційно підтвердили у військовому керівництві України.

В списку деокупованих населених пунктів під час літнього контрнаступу також є Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки.

Таким чином, за тиждень було збільшено площу звільнених територій на 17 кв.км, а загалом з моменту початку наступу звільнена площа на півдні складає 130 кв.км.

Також наші бійці мають успіхи на сході. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський вчора заявив, що нашим захисникам вдалося зачистити плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас.

Варто додати також те, що Силам оборони під Красногорівкою Донецької області вдалося звільнити кілька позицій, які знаходилися під російською окупацією з 2014 року. Це вже підтвердили й у британській розвідці.

Детальніше про успіхи українського контрнаступу та ситуацію на фронтах - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.